Milan, Fonseca: “Disciplina e rispetto delle regole sono fondamentali”

(fonte: acmilan.com) Nell’ambito delle attività promosse da Fondazione Milan in questo periodo di Festività, oggi Mister Paulo Fonseca si è recato presso l’Istituto Penale per Minorenni Cesare Beccaria, nella periferia di Milano. Per incontrarne i giovani impegnati in percorsi di recupero e risocializzazione. Dopo aver visitato la struttura, il tecnico della Prima Squadra maschile rossonera ha partecipato a un momento di confronto con i ragazzi. In cui si e’ parlato di temi valoriali e di parallelismi tra la vita quotidiana e il mondo del calcio.