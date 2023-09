Milan, il focus sul nuovo acquisto rossonero Jović | News

Parte vicino a casa, dalle giovanili della Stella Rossa. A Belgrado percorre le varie Under fino all'esordio in Prima Squadra a maggio 2014. Poi a febbraio 2016 inizia a muoversi, passando al Benfica. In Portogallo scende in campo poco, assaggiando comunque la Champions League, però raccoglie tanto: doppio campionato, una Coppa di Lega, una Coppa e una Supercoppa portoghese. Nel giugno 2017 l'arrivo all'Eintracht Francoforte, finora il capitolo più lungo e positivo: 93 gare, 40 reti e 10 assist. Due stagioni piene, ottenendo una Coppa di Germania e in generale ottimi numeri (anche in Europa League).

A giugno 2019 lo sbarco al Real Madrid. In Spagna trova abbastanza spazio ma per lo più spezzoni, faticando a incidere fino a gennaio 2021. I ritorni all'Eintracht e dopo al Real Madrid sono brevi e senza particolari lampi, in ogni caso in maglia Blancos alza una Champions League, due campionati e due Supercoppe spagnole. Infine, la Fiorentina da luglio 2022. In Italia ha mandato segnali di ripresa: 50 apparizioni e 13 timbri. La parola d'ordine rimane "riscatto" perché al Milan, supportato da un gruppo e da un ambiente, può risplendere il vero Jović.

