Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Scambio saltato con il Betis”

Dalla Spagna riferiscono come nelle ultime ore di calciomercato sarebbe saltato uno scambio tra Milan e Betis Siviglia

La sessione estiva di calciomercato si è ormai conclusa da qualche giorno. Il Milan, a tal proposito, è stata la squadra più attiva in Italia tra le big e ha messo a segno ben 10 innesti. L'ultimo giorno in particolare è stato molto importante sul fronte attaccante, con la decisione finale ricaduta su Luka Jovic della Fiorentina, ma non solo.