Milan, finalmente Saelemaekers: allenamento in gruppo per il belga

Milan, Saelemaekers si allena in gruppo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Buone notizie dall'infermeria per il Milan. Alexis Saelemaekers, fuori dall'ultimo match del 2020 contro la Lazio, si è allenato regolarmente in gruppo. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb', il belga può considerarsi a disposizione per la gara contro il Cagliari di lunedì sera. Stessa sorte del numero 56 per Theo Hernandez, mentre Hakan Calhanoglu non si è allenato neppure oggi.