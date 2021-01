Milan, Calhanoglu non si è allenato: Theo Hernandez in gruppo / News

Milan, le ultime su Calhanoglu e Theo Hernandez

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nella giornata di ieri Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez non avevano sostenuto l’allenamento. Nella giornata di oggi, secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, il turco non ha nuovamente preso parte alla seduta: per questo motivo rimangono forti dubbi in vista del Cagliari. Buone notizie invece per il terzino francese, che si è allenamento regolarmente insieme al resto del gruppo.

Calciomercato Milan – Donnarumma, incontro risolutore: le ultime