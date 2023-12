Milan, oggi c’è stata la Festa di Natale del Settore Giovanile rossonero

(fonte: acmilan.com) Oggi San Siro ha aperto le sue porte per ospitare le diciotto squadre, con relativo staff tecnico, che compongono il Settore Giovanile per celebrare insieme il Natale. AC Milan ha deciso di ritornare a festeggiare insieme ai suoi ragazzi e alle sue ragazze per la prima volta dopo la pandemia, per regalare a tutti un momento di incontro e per sottolineare ancora una volta quanto il Settore Giovanile sia importante per la crescita dell’intero Club.