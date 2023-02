Milan, ieri Giroud e famiglia a Disneyland Paris: una bella giornata

Ieri il Milan di Stefano Pioli ha avuto un giorno di riposo e Olivier Giroud , attaccante rossonero, ne ha approfittato per volare a Disneyland Paris . Giroud, insieme alla moglie Jennifer ed ai loro figli, ha trascorso una giornata di divertimento nel parco tematico della Capitale francese.

Non sono mancate foto ricordo in compagnia di Iron Man, uno dei Supereroi Marvel presenti all'interno del Campus ed avventure epiche e divertenti sulle due nuove attrazioni: Spider-Man WEB Adventure e Avengers Assemble: Flight Force. Gita durata l'arco di una giornata, visto che oggi il giocatore è a Milanello per riprendere gli allenamenti.