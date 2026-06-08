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Milan, eterno Modric: incanta la Croazia e sblocca la partita

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Milan, Modric non smette di incantare: a 40 anni segna il gol dell'1-0 contro la Slovenia prima della sostituzione
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La sosta per le Nazionali continua a regalare diversi gioie e riflessioni per quanto riguarda il Mondo Milan. Se da una parte l'ambiente rossonero segue la crescita dei suoi giovani talenti come, ad esempio, Bartesaghi con l'Italia, dall'altra invece è impossibile non guardare con attenzione alla classe di Luka Modric.

Milan, Modric incanta con la Croazia

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Il pallone d'oro del 2018, schierato come titolare nell'amichevole contro la Slovenia, ha dimostrato per l'ennesima volta quanto può essere decisivo alla veneranda età di 40 anni.  Il numero 10 ha sbloccato la gara firmando al rete dell'1-0 al minuti 51, prima di lasciare il campo attorno al 58esimo minuto di gioco.

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A rendere la serata ancora più interessante per il mondo Milan è stato proprio il cambio fatto durante la partita. A subentrare al posto di Modric è stato proprio Mario Pasalic, dando vita ad un vero e proprio asse temporale rossonero.

Per rivedere esultare il centrocampista  croato con la maglia rossonera bisogna tornare indietro al 13 febbraio 2026, in occasione di Pisa-Milan. In quell'occasione il croato aveva segnato la rete del 1-2. Il calcio, però, è fatto di coincidenze: la sfida contro la Slovenia si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa. Il marcatore? Proprio Mario Pasalic.

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