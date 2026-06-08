A rendere la serata ancora più interessante per il mondo Milan è stato proprio il cambio fatto durante la partita. A subentrare al posto di Modric è stato proprio Mario Pasalic, dando vita ad un vero e proprio asse temporale rossonero.
Per rivedere esultare il centrocampista croato con la maglia rossonera bisogna tornare indietro al 13 febbraio 2026, in occasione di Pisa-Milan. In quell'occasione il croato aveva segnato la rete del 1-2. Il calcio, però, è fatto di coincidenze: la sfida contro la Slovenia si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa. Il marcatore? Proprio Mario Pasalic.
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