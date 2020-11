Milan eSports, Denuzzo: “Voglio vincere la eSerieA con questi colori”

Milan eSports, parla il protagonista

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nei giorni scorsi il Milan ha annunciato una partnership con la società ‘Qlash’, che si occupa di videogaming. Fabio Denuzzo, che rappresenterà il Milan nella eSerieA, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘gianlucadimarzio.com’. Ecco le sue dichiarazioni: “Non riesco ancora a realizzare che con la mia passione per i videogames sia arrivato a giocare per il Milan e ad onorare questi colori. Anche se sulla carta sei più forte rischi comunque di perdere per un fattore psicologico. Mi auguro di vincere la eSerieA assieme al mio compagno di team Diego Campagnani”.

Sull’obiettivo principale

"Vorrei arrivare al mondiale di FIFA. Vincere un mondiale e portarmi a casa la coppa più prestigiosa che qualsiasi player competitivo possa desiderare".