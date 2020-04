Milan, entro domenica devono rientrare Kessié ed Ibrahimovic

NEWS MILAN – Come ricordato da ‘Sport Mediaset‘, gli unici due giocatori del Milan ancora all’estero sono il centrocampista ivoriano Franck Kessié e l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic.

Entrambi i calciatori dovranno necessariamente rientrare in Italia entro domenica 3 maggio, per poter rispettare le due settimane di quarantena obbligatorie prima di poter riprendere, come previsto, gli allenamenti al ‘Milanello Sports Center‘ il prossimo 18 maggio.

Kessié si trova in Costa d’Avorio e sta trovando grandissime difficoltà a trovare un volo che lo riporti in Italia, visto il blocco del traffico aereo da e per il nostro Paese. Ibrahimovic, come noto, è in Svezia, si sta allenando con l’Hammarby per farsi trovare in forma e tutto vorrebbe fuorché doversi fermare nuovamente 14 giorni tra le mura domestiche.

Il futuro dell’attaccante di Malmö al Milan è tuttora incerto: il club di Via Aldo Rossi si sta già organizzando per una sua eventuale sostituzione in vista della prossima stagione. ECCO TUTTI I NOMI PER IL POST-IBRAHIMOVIC IN ROSSONERO >>>