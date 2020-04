Calciomercato Milan – Si cerca un vice Ibrahimovic: i nomi

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il futuro di Zlatan Ibrahimovic continua a essere incerto. Nel caso in cui dovesse andare via dal Milan, il club rossonero sarebbe pronto a puntare su Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. La formula? Un prestito oneroso di 24 mesi con diritto di riscatto che diventa obbligo in base ai risultati della squadra.

Ibrahimovic, però, potrebbe benissimo rimanere al Milan nella prossima stagione. Nel caso in cui ci fosse la permanenza dello svedese in Italia, Gazidis sarebbe pronto ad acquistare un suo vice. Uno dei nomi sul taccuino di Ivan Gazidis è Myron Badu, attaccante classe 2001 dell’Az Alkmaar dove ha segnato 20 gol e 13 assist in 39 gare. Il suo procuratore? Mino Raiola, che aspetta ancora il club rossonero per parlare del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Gli altri nomi sono quelli di Johnatan David del Gente e Gianluca Scamacca. Intanto Silvio Berlusconi parla di Giuseppe Conte, continua a leggere >>>

