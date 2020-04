Coronavirus, Berlusconi: “Conte? La fase 2 è piena di contraddizioni”

ULTIME NEWS – Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intervenuto ai microfoni di Radio 24 ha parlato dell’emergenza coronavirus e delle misure adottate dal Governo Conte: “Un conto è la collaborazione istituzionale in un momento di emergenza che noi abbiamo sempre garantito all’esecutivo, un altro conto è il sostegno politico al governo di Conte per il quale non vi saranno mai le condizioni. Siamo un’opposizione responsabile, e siamo critici sul modo in cui il governo sta gestendo l’emergenza economica. La priorità è lavorare per uscire dall’emergenza, ma siamo incompatibili con le forze che sostengono Conte”.

Sulla fase 2: "Non mi convince l'impostazione di Conte, che mi pare confusa e piena di contraddizioni. L'incertezza è la cosa che fa più male. Gli esercizi commerciali e negozi devono aprire i 4 maggio. Il divieto delle funzioni religiose è un atto ai limiti del persecutorio, i vescovi hanno fatto bene a far sentire la loro voce".

