ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi è andata in scena a Milanello la prima partitella della stagione 2020-21, iniziata di fatto nella giornata di ieri con il primo allenamento diretto da Stefano Pioli. Sfida tra i giocatori con la pettorina e quelli senza, vinta dai primi per due a zero: le reti sono state siglate da Alexis Saelemakers e Daniel Maldini. Ecco gli scatti della partita postati dal Milan sui propri account social.

