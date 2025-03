Milan e Juventus: due esoneri nella stessa stagione. E’ storia

Sia Milan che Juventus hanno esonerato un allenatore in corsa nella stessa stagione. Un evento storico che non accadeva da tanti anni

Una stagione che è già storica per la Serie A. Sia Milan che Juventus hanno esonerato un allenatore in corsa nella stessa stagione. I rossoneri, infatti, hanno deciso di non continuare con Fonseca dopo Milan-Roma a dicembre affidandosi a Conceicao, mentre i bianconeri dovrebbe dire addio a Thiago Motta in queste ore puntando su Tudor. Da quanto non accadeva una cosa del genere? Lo ricorda Tuttomercatoweb.