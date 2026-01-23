I tifosi già lo amano. In neanche un mese dal suo arrivo, il nuovo centravanti del Milan, Niclas Fullkrug, ha già conquistato il cuore di tutti i tifosi rossoneri. Il suo forte temperamento, le sue prestazioni e il gol decisivo contro il Lecce, che ha garantito al Milan di stare attaccato all'Inter capolista (49 punti contro i 46 dei rossoneri), lo hanno reso uno dei calciatori più acclamati e apprezzati dell'intera squadra. Complice anche la sua disponibilità nel giocare nonostante il dito del piede fratturato. Questo pomeriggio l'attaccante tedesco ha incontrato i suoi sostenitori presso il Milan Store di via Dante a Milano e, il nostro inviato Stefano Bressi era lì per documentare il tutto.