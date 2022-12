Milan a Dubai: il diario di viaggio del secondo giorno di ritiro

“Ci stiamo adattando rapidamente al clima e al contesto, cercando di trovare i tempi giusti per andare al massimo ed essere pronti per il proseguo della stagione”. E’ il commento che Anton Ciprian Tătărușanu ha rilasciato ad inizio giornata ai canali ufficiali del Club. Sulla Dubai Super Cup e le altre pretendi alla vittoria del torneo il portiere rossonero ha aggiunto: “Affrontiamo squadre forti , saranno dei buon test, vogliamo fare delle buone partite”.

Nel frattempo il Club sta ultimando i preparativi per l’evento dedicato a tutti gli appassionati rossoneri nella regione, organizzato insieme al partner Puma. In particolare, i calciatori Divock Origi, Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers, saranno protagonisti del meet and greet in programma sabato 17 dicembre allo store PUMA di Dubai, UAE.

Un meet and greet realizzato con Puma che rientra nelle diverse iniziative con cui AC Milan intende consolidare ulteriormente la propria presenza in una regione dove l’interesse per il calcio è in grandissima crescita e rafforzare il legame e la passione per il brand e i colori rossoneri da parte dei tifosi. Nel Paese, secondo Nielsen, il calcio è lo sport più popolare e il Milan gode del supporto di oltre 2,5 milioni di tifosi.