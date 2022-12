Milan, Tatarusanu: “Arsenal e Liverpool forti: saranno dei bei test”

Ciprian Tatarusanu , portiere del Milan , ha parlato dal ritiro di Dubai in un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Ecco, dunque, le dichiarazioni dell'estremo difensore rumeno.

Sui Mondiali in Qatar : "E' la prima volta che si gioca in inverno. Ci sono ancora alcuni nostri compagni che stanno giocando, speriamo che possa andare il più avanti possibile. Sul gruppo della squadra ogni tanto scriviamo qualcosa".

Su come cambiano gli allenamenti al caldo: "Non cambia il modo di allenarsi in base alla temperatura. Bisogna solo adattarsi in fretta".