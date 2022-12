Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per una sorpresa dei Mondiali

Il Milan torna alla carica per Antonee Robinson

Secondo quanto riferito dal The Sun in esclusiva, però, sulle tracce di Antonee Robinson sembrerebbe essere tornato anche il Milan, che lo prenderebbe come vice Theo Hernandez. L'alternativa sarebbe quella di acquisirlo e mandarlo in prestito per farlo crescere ancora, prima di poterlo impiegare in rossonero. Si prospetta dunque un derby di mercato con l'Inter, se entrambe le società andranno fino in fondo. Mercato Milan, doppio colpo in Serie A? Le ultime news >>>