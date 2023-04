Milan, la società vuole trattenere Diaz: filtra ottimismo | PM NEWS

Una delle questioni più spinose in casa Milan è senza dubbio quella legata a Brahim Diaz. Il fantasista spagnolo, infatti, è conteso tra il Diavolo e il Real Madrid, club che lo vorrebbe riportare in Spagna per puntarci. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la società ha la volontà di trattenerlo a tutti i costi e filtra ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione. LEGGI ANCHE:Milan, Keita è il centrocampista che fa al caso tuo >>>