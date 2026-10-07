Morata, ma come hai fatto? L'ex Milan e Juventus sbaglia un gol assurdo a porta vuota

Gianluca Di Marzio, giornalista e noto esperto di mercato, ha voluto analizzare la campagna acquisti fatta dal Milan in estate, parlando del nuovo corso di Ruben Amorim. Intervenuto a news.bet365, il giornalista ha promosso a pieni voti il lavoro svolto dal club rossonero, soffermandosi sui nuovi acquisti.

Milan, le parole di Di Marzio

"Penso che il Milan abbia fatto un buon mercato, inserendo tre giocatori forti. Moreira credo che possa essere un’ulteriore sorpresa e possa fare ancora meglio di quel che ci si aspetti; penso che possa essere uno dei top tre acquisti del calciomercato italiano. Cosa manca ai rossoneri? A gennaio avrà bisogno almeno di un difensore centrale, secondo me, per migliorare la propria affidabilità, visto che fino ad adesso il Milan ha subito troppi gol”.

Secondo il giornalista, il Milan ha messo a segno un mercato molto positivo, riuscendo ad inserire in rosa molti cacciatori di qualità. Tar questi, spicca in modo particolare, che potrebbe rappresentare una delle rivelazioni dell'anno:

Successivamente, Di Marzio ha voluto parlare anche di Ruben Amorim, allenatore portoghese approdato a Milano dopo la brutta esperienza vissuta in Premier League e culminata con l'esonero da parte del Manchester United. Il tecnico portoghese, secondo Di Marzio, avrà bisogno di tempo per trasmettere le proprie idee alla squadra, ma le ambizioni restano comunque alte.

"Amorim avrà bisogno di tempo per costruire un’identità, ma i rossoneri, secondo me, possono arrivare nelle prime quattro. Per il Milan sarà importante in primis che i calciatori riescano in fretta ad assimilare le idee del nuovo tecnico e poi allenatore e dirigenza dovranno capire chi comprare nel mercato di gennaio per puntellare e migliorare la rosa”.