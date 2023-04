Milan, e De Ketelaere? Il centrocampo a 3 e ipotetici nuovi ruoli

Le ovazioni, i complimenti, le lusinghe sono arrivate a cascata dopo la bella vittoria del Milan contro il Napoli . La tattica messa in gioco da Stefano Pioli ha portato i risultati sperati, ostruendo tante azioni offensive della banda di Spalletti e mettendo sempre in crisi la retroguardia azzurra. La scelta di proporre un falso centrocampo a due, poiché ai fatti era a 3 con Krunic che spesso e volentieri scendeva sulla linea di Tonali e Bennacer , riporta a galla diverse discussioni sul perché i rossoneri non abbiano, anche in precedenza, continuato su questo diktat.

Il cambio di modulo, qualora Pioli continuasse sulla linea vista a Napoli, non favorirebbe il belga. Questo perché non vi sarebbe bisogno di un trequartista puro, ma di un centrocampista box to box in grado di garantire la doppia fase. Ed allora parte il "totoruolo", con tanto di domanda riguardo un'ipotetica posizione per De Ketelaere in questa disposizione tattica. Lo stesso allenatore rossonero, incalzato da un giornalista, spiegò che il giovane talento ex Brugge avrebbe potuto anche ricoprire il ruolo da prima punta o esterno destro. Risulta difficile credere che in questo momento vi possa essere qualcuno in grado di sostituire sia Giroud che il Brahim Diaz visto al Maradona, ma potrebbero essere comunque degli esperimenti interessanti in vista del futuro rossonero del belga. Milan, il campionato e l’importanza di entrare nei primi 4 posti