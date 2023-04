Milan, il campionato e l’importanza di entrare nei primi 4 posti

Con la vittoria sul Napoli, il Milan deve continuare nella sua corsa in campionato per garantirsi la Champions anche per la prossima stagione

Francesco Aliperta

La vittoria contro il Napoli ha certificato ancora una volta che il Milan non ha disimparato a giocare a calcio e che, almeno fino alla fine di questa stagione, i rossoneri rimangono i campioni d'Italia in carica. Ci hanno pensato sia Giroud che Saelemaekers, puntando il dito sul tricolore cucito sul petto, a rimembrare le grandi vittorie della scorsa annata. Rievocazioni andate perdute a causa di alcune prestazioni al di sotto delle aspettative. Il Milan rimane tra le squadre top della Serie A. Certo che non ci voleva una super prestazione in casa della capolista per sottolinearlo, ma è sempre bene che le avversarie non lo dimentichino.

Quando si parla di avversarie vengono subito alla mente squadre come Inter, Juventus, Roma, Lazio ed Atalanta. Rose costruite per rientrare nei primi quattro posti, divenuti 3 a causa del super campionato del Napoli, e che ora sono lì con l'obiettivo o di rimanerci o di tornarci. Sulla carta, però, quante di quelle squadre sopracitate sono effettivamente più forti del Milan di Stefano Pioli? Se escludessimo il fattore campo, sempre giudice solenne e giusto, la qualità dei giocatori presenti non supera quella dei rossoneri.

Ciò non è motivo di vanto, non staremo qui a scrivere dei paragoni tra Giroud e Lukaku, Leao e Di Maria o Tonali e Milinkovic-Savic, ma trattiamo della pura e semplice valutazione generale delle squadre, altro pretesto che deve condurre il Milan a finire tra le prime quattro posizioni. Non qualificarsi in Champions League vorrebbe dire fare un enorme passo indietro dopo averne fatti almeno 3 in avanti solo lo scorso anno. Causerebbe l'interruzione di uno sviluppo economico che ha portato al quasi annullamento di un lungo bilancio in negativo. Per di più, anche sul mercato questo avrebbe effetti avversi, poiché diminuirebbe il ventaglio di budget.

La Champions League è la casa del Milan e la possibilità di avanzare alle semifinali risulta essere un quadro bello ed affascinante. Eppure, non possiamo e non dobbiamo dimenticare quanto sia importante il campionato, ponte di mezzo che porta sempre grandi soddisfazioni, e quanto questo possa risultare fondamentale per il futuro del club stesso. Già contro l'Empoli bisognerà ripartire forte, potendo surfare sull'onda dell'entusiasmo della vittoria di Napoli. Un filotto di vittorie ci garantirebbe di arrivare alle sfide contro Lazio e Roma non solo da favoriti, ma anche più forti in gambe e testa. Senza dimenticare che alla penultima giornata c'è una bella trasferta contro la Juventus... Un Rafael Leao da rinnovo: ecco la formula del Milan