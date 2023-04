Un Rafael Leao da rinnovo: ecco la formula del Milan

Rinnovo Leao, il piano del Milan

La trattativa tra Milan e Leao, si legge, adesso sembra che sia entrata in una fase positiva, con la pista del rinnovo-breve (allungando la scadenza 2024 per due-tre stagioni) che inizia a prendere forma. Le cifre sarebbero quelle che circolano da mesi, con il Milan pronto a riconoscere al portoghese un ingaggio da 7.5 milioni che lo aiuterebbe non poco nel pagare la sua parte di multa del "lodo Sporting". Il fatto che il ragazzo sia anche in mezzo a una disputa di potere tra il suo legale rappresentate, l'avvocato parigino Ted Dimvula con cui ha una procura firmata fino a febbraio 2024, e l'accoppiata papà Antonio-Jorge Mendes non aiuta il Milan ad avere un interlocutore chiaro con cui provare ad affondare il colpo.