Calciomercato Milan – Opportunità in difesa: colpo dalla Juventus?

Il Milan trascorrerà la seconda parte di stagione cercando di conquistare un posto nella Champions League 2023-2024 e di andare il più avanti possibile in questa edizione. Al momento i rossoneri sono terzi in classifica, ma i punti di vantaggio sono pochissimi e la strada resta ancora lunga. Inoltre, i quarti di finali europei contro il Napoli, restano fondamentali in vista della prossima stagione. Quindi, auspicando che l'annata vada come sperato, sarà tempo di calciomercato. Se nell'ultima sessione invernale i dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, non si sono mossi, in estate, la dirigenza rossonera potrebbe cambiare faccia al Milan.