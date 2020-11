Milan, dato incoraggiante: senza Ibrahimovic nessuna sconfitta / News

Milan, nessuna sconfitta senza Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Napoli-Milan rappresenta una vittoria dolceamara per i rossoneri, che hanno perso Zlatan Ibrahimovic per infortunio. Lo svedese, dopo aver segnato una doppietta, ha accusato un problema alla coscia che lo terrà fuori dai giochi per le prossime settimane (leggi qui tutti i dettagli). La squadra di Stefano Pioli ha di sicuro altre individualità, ma è indubbio che Ibra sia una spinta in più per tutti. Nonostante ciò, però, c’è un dato che può incoraggiare l’ambiente Milan, costretto a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo questa notizia.

Senza il suo leader, il Diavolo non ha mai perso. Dal suo ritorno al Milan, Ibrahimovic ha saltato 9 partite tra infortunio e positività al Covid. Il bilancio dice 7 vittorie rossonere e due pareggi. Ibra perde la pazienza sui social: ecco l’attacco alla FIFA EA SPORTS >>>