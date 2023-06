Milan, Paolo Danzé al passo d’addio: al suo posto D’Ottavio

Come riportato da Tuttomercatoweb, non ci sarà la sola rivoluzione dirigenziale al livello della squadra principale del Milan, ma anche nelle giovanili. Al passo d'addio c'è anche il responsabile del mercato dei giovani, Paolo Danzé. Al suo posto alla guida del comparto dei trasferimenti come ds, potrebbe essere promosso Antonio D'Ottavio. Classe '82, attualmente chief scout delle giovanili, ha lavorato in passato al Torino, al Sunderland e poi all'Inter ed è al Milan da sei stagioni. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, per Pulisic si cerca lo sconto