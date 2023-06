Calciomercato Milan – Pulisic si cerca lo sconto: oggi vale 25 milioni

Il Milan sarebbe alla ricerca di un esterno destro in questa sessione di calciomercato . Tra i nomi più chiacchierati quello di Pulisic del Chelsea . Del giocatore statunitense, ne parla anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa il punto sulla trattativa per il calciatore dei blues.

Calciomercato Milan, gradimento di Pulisic

Christian Pulisic, si legge, ha 24 anni e in carriera vanta 127 presenze e 19 gol in Germania, al Dortmund, e altre 145 partite e 26 reti in Inghilterra, al Chelsea. Il Milan potrebbe restituirgli un ruolo di primo piano e valorizzare ulteriormente il suo talento. La nuova società sarebbe già al lavoro con una stima reciproca. Pulisic sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio al momento troppo alto sui 5 milioni di euro. Del gradimento rossonero Pulisic non fa mistero: l’ultimo post Instagram è accompagnato da due sfere, una rossa e una nera. Sul valore del cartellino incide la scadenza del contratto con il Chelsea fissata per il giugno 2024: al prezzo, oggi superiore ai 25 milioni di euro, andrà certamente applicato uno sconto.