Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra un nuovo nome per l’esterno

Una rivoluzione vera e propria quella fatta dal Milan con un cambio della dirigenza e di conseguenza, anche delle strategie sul calciomercato. La coppia formata da Furlani e Moncada, con l'apporto di Stefano Pioli, dovrà andare alla ricerca di profili interessanti per poter rinforzare una rosa che in questa sessione ha dimostrato di essere troppo corta per un doppio impegno.