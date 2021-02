Milan, da oggi i ‘Fan Token’ di Socios per coinvolgere i tifosi | News

Milan e Socios, via ai ‘Fan Token’: ecco cosa sono

Circa un mese fa, come si ricorderà, il Milan ha stretto una partnership con Socios. E da oggi, come ricordato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, i tifosi della squadra rossonera potranno entrare in una nuova dimensione digitale grazie ai ‘Fan Token‘.

Da oggi alle ore 12:00, infatti, i sostenitori del Milan potranno acquistare i propri token, veri e propri ‘pass digitali‘ per essere più vicini possibile all’universo rossonero.

L’acquisto dei ‘Fan Token’ dà diritto di voto in sondaggi vincolanti per il club, diritto alla partecipazione ad esperienze VIP, oltre che a giochi, competizioni e benefit esclusivi.

In definitiva, un modo innovativo di coinvolgere il tifoso/cliente all’interno della vita della società e che potrà permettere, in futuro, di avere una voce ulteriore nei ricavi da iscrivere a bilancio.

Per poter acquistare i ‘Fan Token’, i tifosi del Milan dovranno scaricare l’app di Socios sui propri smartphone e tablet, confermare la propria mail, ricaricare il conto e procedere all’acquisto.

$ACM è il nome che contraddistingue il 'Fan Token' rossonero. Il primo sondaggio che sarà lanciato, come riferito da 'Calcio e Finanza', sarà molto interessante. La prossima settimana, il Milan chiederà agli appassionati di creare e votare un nuovo motto da inserire nello spogliatoio della prima squadra a 'San Siro' per ispirare i giocatori per il resto della stagione 2020-2021.