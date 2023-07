Milan, la curiosità su Luka Romero: i record dell’argentino | News

La sua carriera è distinta da una particolare precocità. L'esordio tra i professionisti avviene il 25 giugno 2020 con la maglia del Maiorca contro il Real Madrid: all'età di 15 anni e 219 giorni diventa il più giovane calciatore a giocare in Primera División, superando il record di Francisco Bao Rodríguez (15 anni e 255 giorni) che durava addirittura dalla stagione 1939/40. La prima rete da professionista arriva il 29 novembre 2020, a 16 anni e 11 giorni, e gli permette di entrare nella storia del Maiorca come marcatore più giovane nella storia del club. Nella stagione 2021/22, con la Lazio, diventa il più giovane esordiente in Serie A con 16 anni, 9 mesi e 10 giorni, ma anche il primo 2004 nella storia del nostro campionato a segnare un gol: contro il Monza, il 10 novembre 2022. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, nuovo nome per la fascia destra >>>