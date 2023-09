Milan, la curiosità sul nuovo acquisto Jovic: l’infanzia e papà Milan

( fonte: acmilan.com ) Luka Jović è entrato da poco nel mondo rossonero. L'acquisto del classe '97 , novità dell'ultimo giorno di calciomercato, rinforza ulteriormente il reparto offensivo a disposizione di Mister Pioli. In attesa di osservarlo in campo, scopriamo qualche curiosità e alcuni aneddoti legati all'attaccante serbo.

L'infanzia di Jović, nato a Loznica ma cresciuto a Bjebljina in Bosnia, non è stata delle più fortunate. Luka però ha potuto contare sulla presenza di suo padre, Milan Jović, anch'esso ex calciatore professionista. Per farlo allenare - a Sarajevo - e garantirgli un futuro roseo non si è mai risparmiato, arrivando anche a percorrere ciclicamente 200km. Da papà Milan al Milan, tra lunghi viaggi e trasferte passate in macchina, eccome se ne è valsa la pena.