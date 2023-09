Milan, la curiosità sul nuovo acquisto Jovic: esordio da predestinato

( fonte: acmilan.com ) Luka Jović è entrato da poco nel mondo rossonero. L'acquisto del classe '97 , novità dell'ultimo giorno di calciomercato, rinforza ulteriormente il reparto offensivo a disposizione di Mister Pioli. In attesa di osservarlo in campo, scopriamo qualche curiosità e alcuni aneddoti legati all'attaccante serbo.

La prima apparizione, dopo una lunga trafila con le selezioni giovanili, in Prima Squadra con la Stella Rossa ha segnato un record. Il 28 maggio 2014, all'età di 16 anni, 5 mesi e 5 giorni, Luka subentra e colpisce. Il suo non è un gol qualunque, perché permette alla sua squadra di pareggiare per 3-3 contro il Vojvodina e di guadagnare il punto necessario per conquistare il titolo. Jović diviene così il più giovane calciatore ad aver siglato una rete nella storia del club, superando il precedente primato di Dejan Stanković.