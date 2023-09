Milan, la curiosità sul nuovo acquisto Jovic: l’ammirazione per Zlatan

( fonte: acmilan.com ) Luka Jović è entrato da poco nel mondo rossonero. L'acquisto del classe '97 , novità dell'ultimo giorno di calciomercato, rinforza ulteriormente il reparto offensivo a disposizione di Mister Pioli. In attesa di osservarlo in campo, scopriamo qualche curiosità e alcuni aneddoti legati all'attaccante serbo.

Come diversi calciatori di origine slava, anche Luka Jović ha sempre ammirato la classe, l'eleganza e le infinite qualità di Zlatan Ibrahimović. Luka non l'ha mai nascosto, elogiando pubblicamente lo svedese in più occasioni e affermando in varie interviste di apprezzarlo come un vero e proprio idolo. Un altro riferimento del classe '97 è sempre stato Radamel Falcao, tanto da guadagnarsi il soprannome di "Serbian Falcao" in patria.