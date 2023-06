Milan Cup 2023, la nona edizione del torneo: ecco il programma completo

Oltre a essere una festa che chiude la stagione sportiva delle Academy rossonere, la Milan Cup testimonia in modo concreto la visione di un Club con lo sguardo rivolto al futuro , sempre attento alle nuove generazioni e consapevole dell’importanza di coltivare il talento sia dentro che fuori dal campo, crescendo giovani calciatori ma anche i cittadini del domani. Questa nuova edizione riflette inoltre la natura internazionale del Milan, coinvolgendo per la prima volta due squadre estere: Academy Craiova (Romania) e FC Glattal Dübendorf (Svizzera).

Prendendo spunto dalle tematiche inserite dalla UEFA all’interno della sua strategia di sostenibilità nel mondo del calcio, il Club ha inoltre scelto “Football for All Abilities” come tema per questa edizione della Milan Cup e della sfilata degli striscioni che saranno ideati da tutte le Scuole Calcio partecipanti, con l’obiettivo di favorire una cultura inclusiva attraverso lo sport. Un valore da sempre prioritario per Fondazione Milan, che – oltre a promuovere una speciale partita di calcio integrato – sceglierà uno dei messaggi proposti sugli striscioni: il più significativo sarà esposto a San Siro nel corso della stagione 2023/24 e diventerà lo slogan della prossima Milan Cup. Quello attuale, vincitore dell’edizione passata, è: “Un rettangolo e una sfera, insieme per superare ogni barriera”.