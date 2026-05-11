La giornata di ieri è stata piuttosto lunga e movimentata per tutto il Mondo Milan: Furlani chiama la dirigenza negli uffici...

La giornata di ieri è stata piuttosto lunga e movimentata per tutto il Mondo Milan, uscito ancora una volta da San Siro con un risultato negativo. Per la seconda volta consecutiva, i rossoneri hanno perso, compromettendo il loro cammino verso la Champions League. Contro l'Atalanta, infatti, i rossoneri hanno perso 3-2, in un ambiente già infuocato a causa delle proteste nei confronti della dirigenza, e in modo particolare, verso l'amministratore delegato Giorgio Furlani.