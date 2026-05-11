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Milan, crollo mentale nel finale di stagione: Furlani chiama a rapporto al dirigenza

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La giornata di ieri è stata piuttosto lunga e movimentata per tutto il Mondo Milan: Furlani chiama la dirigenza negli uffici...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La giornata di ieri è stata piuttosto lunga e movimentata per tutto il Mondo Milan, uscito ancora una volta da San Siro con un risultato negativo. Per la seconda volta consecutiva, i rossoneri hanno perso, compromettendo il loro cammino verso la Champions League. Contro l'Atalanta, infatti, i rossoneri hanno perso 3-2, in un ambiente già infuocato a causa delle proteste nei confronti della dirigenza, e in modo particolare, verso l'amministratore delegato Giorgio Furlani.

Milan, la mossa di Furlani

Ora il Milan, contro il Genoa e Cagliari, dovrà per forza conquistare due vittorie per entrare nell'Europa che conta, altrimenti sarà fallimento, l'ennesimo dopo l'addio di Maldini.

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Nella giornata di oggi, successiva ad appunto Milan-Atalanta, lo stesso amministratore delegato Giorgio Furlani ha convocato presso la sede di Casa Milan uno staff meeting (previsto per le ore 12:00). Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, inviato di SkySport24 per il Milan, l'ad ha voluto chiamare tutta la dirigenza, Igli Tare incluso oltre che ai vari dipendenti, con un solo fine: richiamare compattezza in un momento molto duro, in modo da ritrovare la fiducia ormai perduta in questo finale di stagione.

 

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