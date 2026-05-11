Milan, crisi Leao: anche in fascia è un disastro. I numeri lo inchiodano: colpa della pubalgia o c’è altro?
Nella giornata di oggi, successiva ad appunto Milan-Atalanta, lo stesso amministratore delegato Giorgio Furlani ha convocato presso la sede di Casa Milan uno staff meeting (previsto per le ore 12:00). Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, inviato di SkySport24 per il Milan, l'ad ha voluto chiamare tutta la dirigenza, Igli Tare incluso oltre che ai vari dipendenti, con un solo fine: richiamare compattezza in un momento molto duro, in modo da ritrovare la fiducia ormai perduta in questo finale di stagione.
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