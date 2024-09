Milan, Leao sempre troppo criticato: i numeri danno ragione al portoghese

I numeri di Leao

Leao è l'unico giocatore in Serie A ad aver segnato almeno 15 gol e fornito almeno 15 assist nelle ultime due stagioni in tutte le competizioni, un primato notevole tra i calciatori del campionato italiano. Nessuno, infatti, ha contribuito a più gol di lui in questo periodo, con ben 16 reti e 15 assist, per un totale di 31.