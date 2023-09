Milan, nuovo dettaglio nel contratto di Leao: ecco di cosa si tratta

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, attraverso il proprio profilo 'X', ci sarebbe un premio che si attiva al raggiungimento di quota 15 tra gol e assist in tutte le competizioni. Il noto giornalista ed esperto di calciomercato della testata spagnola 'Relevo' non ha specificato a quanto ammonti il premio. In ogni caso, per ora, Rafael Leao è a 5 (3 reti e 2 assist) in appena sei presenze con il Milan. LEGGI ANCHE: Milan, al lavoro per il rinnovo di Maignan: i dettagli >>>