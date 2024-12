Ecco, di seguito, le condizioni dei due infortunati in casa Milan, Noah Okafor e Yunus Musah, in vista delle prossime partite

Nel corso delle ultime uscite del Milan si sono infortunati due calciatori importanti nelle rotazioni di Paulo Fonseca come Yunus Musah e Noah Okafor . Lo statunitense, a questo proposito, non ha nemmeno preso parte alla sfida contro il Genoa , che si è disputata lo scorso 15 dicembre allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro . Lo svizzero, invece, è entrato in campo proprio in quell'occasione al posto di Samuel Chukwueze , deludendo particolarmente. Solo al termine dell'incontro si è capito che il ragazzo ha subito un infortunio.

Le ultime informazioni in merito le ha fornite il collega Luca Bianchin, de 'La Gazzetta dello Sport'. Attraverso un post sul proprio profilo 'X' il giornalista ha spiegato come la situazione sia in miglioramento per Yunus Musah che dovrebbe esserci per la Roma. Al contrario Noah Okafor preoccupa maggiormente e potrebbe rimanere fuori per 4 settimane.