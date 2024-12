Milan, infortunio per Okafor: ha lo stesso problema di Pulisic

Polpaccio k.o.. Tornerà per la Supercoppa?

Ieri, per Okafor, nuovo stop in allenamento a Milanello: il numero 17 rossonero ha rimediato un infortunio muscolare, precisamente al polpaccio, curiosamente lo stesso problema di Pulisic. Per il 'CorSport', salterà Verona-Milan e Milan-Roma di campionato. L'ex RB Salisburgo tenterà il recupero per la 'Final Four' di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. LEGGI ANCHE: Verona-Milan con Álex Jiménez titolare? Ecco l'intenzione di Fonseca >>>