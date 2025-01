Milan, Conceicao cambia ancora. Doppia mossa per le vigilie

Milan, Sergio Conceicao continua con la sua rivoluzione sulla panchina del Milan. I rossoneri hanno cambiato marcia a livello di testa e non solo. In pochi giorni il tecnico portoghese ha vinto la Supercoppa italiana battendo in rimonta Juventus e Inter. Due partite miracolose e una vittoria inaspettata. Anche per quanta riguarda gli allenamenti, il Diavolo ha cambiato molto. Ecco le ultime novità.