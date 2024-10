Milan-Club Brugge, Fonseca in emergenza? Camarda verso la chiamata

Paulo Fonseca in emergenza in vista di Milan-Club Brugge in attacco: vicino alla convocazione Francesco Camarda dall'Under 23

Paulo Fonseca potrebbe andare incontro ad un'emergenza in occasione di Milan-Club Brugge e quindi potrebbe avere una sua chance Francesco Camarda. I rossoneri, infatti, dovranno sicuramente fare a meno di Luka Jovic, che non è stato inserito nella lista Champions League da parte del tecnico lusitano. Non solo, perché Tammy Abraham ha accusato un problema alla spalla destra e non dovrebbe recuperare entro due giorni. A questo punto il titolare sarà senza ombra di dubbio Alvaro Morata, ma potrebbe essere chiamato il classe 2008.