Milan, gli obiettivi Chukwueze e Danjuma titolari in maglia Villarreal

Samuel Chukwueze e Arnaut Danjuma, obiettivi del Milan, sono titolari in maglia Villarreal nel match contro il San Gallo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, continua a seguire due giocatori del Villarreal, Samuel Chukwueze e Arnaut Danjuma. Nonostante le difficoltà, soprattutto per il primo, il Diavolo sarebbe intenzionato a procedere nelle trattative per entrambi e c'è un aspetto, a tal proposito che incuriosisce.