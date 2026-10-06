Il Milan è tornato al lavoro questa mattina a Milanello in vista dell'impegno di domenica pomeriggio contro il Sassuolo in trasferta. Tra i vari presenti, spicca anche Samuel Chukwueze, che ha deciso di anticipare il rientro dagli impegni con la Nigeria per essere subito a disposizione di Ruben Amorim.

Milan, le ultime da Milanello

Come riferito da Sky Sport, l'allenatore portoghese ha deciso di dare una giornata di riposo ai suoi ragazzi, che torneranno tutti a lavoro nella giornata di giovedì per continuare a preparare la sfida contro i neroverdi. Arrivano, però, bruttissime notizie per

Il calciatore belga, infatti, non sarà a disposizione di Amorim a causa dell'infortunio subito alla caviglia destra la scorsa settimana, con la situazione che potrebbe essere molto più seria del previsto. Il giocatore, infatti, potrebbe essere operato a breve per risolvere il problema legato alla stabilità dell'articolazione.

Se l'intervento venisse confermato, il calciatore finirebbe qui il suo 2026, con uno stop di diversi mesi. Nel frattempo, il calciatore rossonero ha voluto condividere sui propri profili social un lunghissimo messaggio rivolto a tutti i tifosi:

"Non è facile attraversare momenti come questo. Quando ami il calcio, stare lontano dal campo, dai compagni e da ciò che ami di più fa male. È un periodo difficile, ma lo affronterò con pazienza, determinazione e ancora più voglia di tornare a fare quello che amo. Voglio ringraziare di cuore tutti i tifosi, i miei compagni, lo staff, gli amici e tutte le persone che in questi giorni mi hanno scritto e fatto sentire il loro affetto. Ho letto tantissimi dei vostri messaggi e mi hanno dato una forza enorme. Adesso testa bassa, lavoro e pazienza. Tornerò più forte. Grazie di cuore a tutti"