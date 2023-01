Milan, Chiarugi compie 76 anni: il ricordo social della società rossonera

Nella giornata di oggi, 13 gennaio 2023, compie 76 anni un ex giocatore del Milan, Luciano Chiarugi. Dopo una lunga militanza alla Fiorentina, a cui poi si legherà anche da allenatore, Chiarugi si trasferisce in rossonero. Qui gioca quattro stagioni, in cui colleziona 104 presenze condite da 37 reti.