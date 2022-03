Milan, che crescita in campo e fuori: tanti gli introiti da tv e sponsor

Il Milan non cresce solo in campo, ma anche fuori dal rettangolo verde. Ci sono infatti miglioramenti anche dal punto divista commerciale

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla crescita del Milan non solo in campo, ma anche fuori dal rettangolo verde. Il primo punto è quello relativo a San Siro, con un +15% sul tasso di riempimento rispetto al pre-coronavirus. Teniamo in considerazione anche il fatto che la capienza è attualmente limitata al 75%. E' evidente che c sia molto entusiasmo da parte del popolo rossonero dopo anni difficili.

L'eventuale vincita dello scudetto, inoltre, porterebbe dei grandi benefici anche dal punto di vista dei diritti televisivi. Quest'ultimi vanno divisi per il 50% in parti uguali, il 30% in base ai risultati sportivi e 20% in base all'audience e spettatori allo stadio. Chi vince il campionato porta a casa una ventina di milioni. Altri tre dalla possibilità di giocare la Supercoppa Italiana. Poi ci sono anche i ricavi dalla Champions derivanti dal market pool (QUI tutti i dettagli). L'appeal del Milan inoltre sta crescendo anche in termini di sponsor. Da agosto 2021 sono state avviate già 26 collaborazioni con il club rossonero. Bene anche il canale Youtube con oltre un milione di followers e con le visualizzazioni aumentate del 134% rispetto alla scorsa stagione. Tik Tok ha raggiunto invece i 4,2 milioni di seguaci.

Infine il passivo di bilancio, che è passato dai -194 milioni ai -90. Tutto questo, tra l'altro, con i problemi relativi alla pandemia, che ha ridotto inevitabilmente gli incassi. Numeri apprezzati anche dall'Uefa, con il Milan che ha tracciato una nuova strada, fatta di risultati sportivi e finanziari, che, di solito, non vanno mai d'accordo nel calcio. Una gestione virtuosa, che ha dato probabilmente risultati anche migliori rispetto alle attese. Ora, però, non resta che vincere sul campo: la prima tappa scudetto di queste nove finali porterà a Cagliari. Milan, in vista uno scambio con il Napoli? Le ultime news di mercato >>>

