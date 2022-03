Calciomercato Milan – Pronto uno scambio con il Napoli? Le ultime news

Il Milan lotta per vincere Scudetto e Coppa Italia e il prossimo calciomercato estivo potrebbe vederlo ulteriormente rinforzato. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, hanno già cominciato ad intavolare trattative in vista della stagione 2022-2023. Ci sarà tanto lavoro da fare, con innesti previsti in ogni reparto. Il fondo Elliott metterà a disposizione un discreto budget, ma non illimitato. Quindi ci sarà anche da ingegnarsi per portare a termine il piano prestabilito. Arriverà un nuovo trequartista?