Juventus eliminata dalla Champions. Il Milan sorride: ecco il motivo

La Juventus di Massimiliano Allegri ieri è uscita dalla Champions League : Milan, Inter e Atalanta ci guadagneranno. Ecco il motivo

Per il Milan, infatti, così come viene riportato da calcioefinanza.it, aumenteranno i ricavi relativi al market pool. Ma come funzionano? Questi sono basati su una parte fissa, dovuta al piazzamento nello scorso campionato, e una variabile, che cambia in base al numero di gare disputate dalla squadra in Champions. Questo numero dovrà essere ripartito con le altre squadre dello stesso paese che partecipano alla competizione.