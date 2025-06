Continuano ad impazzare voci di calciomercato in questi primi giorni della sessione estiva e nelle ultime ore è giunta notizia dell'interesse del Milan per Aleksandar Mitrovic . A darne notizia è stato Loic Tanzi , giornalista del quotidiano francese 'L'Équipe', che tramite un articolo pubblicato sull'edizione online del noto portale, ha spiegato la situazione. L' Al-Hilal , infatti, avrebbe messo nel mirino Victor Osimhen e sarebbe a Parigi proprio per questo motivo. Questo, però, perché i rossoneri avrebbero messo gli occhi sul centravanti serbo.

Non solo, perché allo stesso tempo il collega Loic Tanzi fornisce qualche aggiornamento in merito alla situazione di Theo Hernandez . Il Milan sarebbe intenzionato a prolungare il contratto con il francese e sarebbe quindi in trattativa con il suo entourage per questa ragione. Il Diavolo non dovrebbe essere in grado di eguagliare l'offerta dell' Al-Hilal , ma sarebbe al lavoro per trovare la migliore soluzione possibile.

"Calciomercato: l'Al-Hilal sta spingendo per ingaggiare Theo Hernandez del Milan. I dirigenti sauditi sono a Parigi per anticipare la sessione di calciomercato. Osimhen è l'obiettivo principale in attacco, mentre il Milan è desideroso di ingaggiare Mitrovic".

MORATA DICE TUTTO

"Era cominciata bene poi è cambiato tutto... Allegri? Lo sento spesso". Alvaro Morata, attaccante del Milan in prestito al Galatasaray, ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Il racconto della sua stagione in rossonero e non solo. Ecco le sue parole: "Sono successe tante cose, alcune troppo veloci, complicate da gestire per me, però alla fine sono contento".

Arrivato al Milan con tanta energia e da campione d'Europa con la Spagna: "Sì, e secondo me abbiamo fatto anche grandi partite, le cose non stavano andando così male come sembrava o si diceva. Poi però là dentro sono successe cose che non avevo mai vissuto in carriera e che preferisco tenere per me, non mi sentivo più a mio agio e prima di diventare un problema me ne sono andato".

Se si è reso subito conto dei problemi: "Sì. Soprattutto a livello di comunicazione. Io cerco di essere rispettoso con tutti ma ci sono certe cose che non mi vanno bene, e per evitare di creare problemi me ne sono andato".

Se ha parlato con Tare e Allegri: "No, o almeno, non nelle nuove vesti. Perché Max lo sento spesso per il rapporto che ci lega. Tare l’ho visto un paio di volte a cena con amici ma niente di più. Sono contento per loro e per il Milan: sono grandissimi professionisti e se li hanno presi vuol dire che il Milan vuole tornare subito a vincere e a essere importante e spero che gli vada tutto alla grande. Di me però non so nulla".