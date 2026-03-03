Pianeta Milan
Milan, Cassano attacca Allegri: 'È un allenatore inutile, un furbacchione'
Antonio Cassano attacca di nuovo Massimiliano Allegri dopo il match contro la Cremonese: vediamo le sue parole nell'ultima puntata di 'Viva El Futbol'
Come ogni settimana, torna il consueto appuntamento con Antonio Cassano e le sue critiche. "Il Pibe di Bari Vecchia" si è scagliato nuovamente contro il Milan di Massimiliano Allegri dopo la vittoria per 2-0 contro la Cremonese.

Milan, le parole di Cassano contro Allegri

Nell'ultima puntata di 'Viva El Futbol', podcast in cui "Fantantonio" collabora con Lele Adani e Nicola Ventola, Cassano ha sparato a zero sulla prestazione dei rossoneri contro la squadra di Davide Nicola. Ecco, di seguito, le sue parole.

Su Allegri: “Cosa ci si può ricordare di Allegri? Solo che ha vinto 6 titoli, fine. Non lascia un'impronta alla squadra, non lascia idee, a livello comunicativo è zero e non migliora i giocatori. Per me come allenatore è inutile. È furbacchione, non è stupido, sa come muoversi”.

Sul match contro la Cremonese: “Il Milan come ha giocato? Malissimo. Ha avuto culo che alla fine ha fatto gol di faccia Pavlovic su una spizzicata di De Winter”.

