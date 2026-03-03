Milan, Cassano attacca Allegri: 'È un allenatore inutile, un furbacchione'

Su Allegri: “Cosa ci si può ricordare di Allegri? Solo che ha vinto 6 titoli, fine. Non lascia un'impronta alla squadra, non lascia idee, a livello comunicativo è zero e non migliora i giocatori. Per me come allenatore è inutile. È furbacchione, non è stupido, sa come muoversi”.
Sul match contro la Cremonese: “Il Milan come ha giocato? Malissimo. Ha avuto culo che alla fine ha fatto gol di faccia Pavlovic su una spizzicata di De Winter”.
