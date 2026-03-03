Pianeta Milan
Borghi: “Milan, Leao garantisce i movimenti da numero 9. Ma quando si apre a sinistra …”

Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'Sky Sport', ha commentato la prestazione di Rafael Leao in Cremonese-Milan 0-2, in cui l'attaccante portoghese è andato in gol al 94' e parlato, anche più in generale, del numero 10 milanista
Nell'ultima giornata di campionato, allo 'Zini' di Cremona, l'attesa sfida Cremonese-Milan è terminata 0-2 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Un successo giunto soltanto negli ultimi minuti di gioco, grazie al colpo di testa di Strahinja Pavlović (89') sugli sviluppi di un calcio d'angolo e al tap-in di Rafael Leão (94'), abile a finalizzare un veloce contropiede.

Cremonese-Milan, Leão in gol: l'analisi di Borghi sulla sua posizione

Proprio della prestazione del Diavolo a Cremona ha parlato, in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube' ufficiale, Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'Sky Sport'. "C'è stato un cambio tattico nel secondo tempo perché il Milan è passato al 4-3-3. Youssouf Fofana ha mostrato ancora una volta di essere diverso rispetto alla prima parte di stagione, Samuele Ricci in questo momento dimostra di poter dare un pochino più brio. L'ingresso di Niclas Füllkrug è stato decisivo non solo nelle situazioni dei gol ma anche nel dare l'approdo li davanti. Christian Pulisic da una parte e Leão dall'altra".

Quindi, Borghi si è concentrato proprio sulla prova di Leão e, più in generale, sul suo modo di giocare in questa stagione nel Milan di Allegri. "Leão che ha avuto tante occasioni ma che non ha concretizzato. Questo pesa in negativo sulla prestazione, però il discorso su Leão va fatto in base alla sua posizione. Io commento quello che vedo, un Rafael Leão che garantisce i movimenti da numero 9. Ha ragione Allegri quando dice che ha assimilato e svolge il compito che gli viene affidato. Poi, però, c'è da ragionare sul fatto che Leão quando si apre sulla sinistra è nella sua tazza di the, è tutt'altro tipo di giocatore. Il centravanti lo fa in maniera corretta, a sinistra abbiamo il vero Leão".

