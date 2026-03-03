Quindi, Borghi si è concentrato proprio sulla prova di Leão e, più in generale, sul suo modo di giocare in questa stagione nel Milan di Allegri. "Leão che ha avuto tante occasioni ma che non ha concretizzato. Questo pesa in negativo sulla prestazione, però il discorso su Leão va fatto in base alla sua posizione. Io commento quello che vedo, un Rafael Leão che garantisce i movimenti da numero 9. Ha ragione Allegri quando dice che ha assimilato e svolge il compito che gli viene affidato. Poi, però, c'è da ragionare sul fatto che Leão quando si apre sulla sinistra è nella sua tazza di the, è tutt'altro tipo di giocatore. Il centravanti lo fa in maniera corretta, a sinistra abbiamo il vero Leão".